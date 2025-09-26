Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

Liverpool : Federico Chiesa intégré à la liste Ligue des Champions

Par Jordan Pardon
1 min.
Federico Chiesa avec Liverpool @Maxppp

Fort d’un mercato à plus de 500 millions d’euros, Liverpool avait fait le choix de se passer de Federico Chiesa pour la saison à venir en Ligue des Champions. Mais l’international italien va finalement profiter d’un concours de circonstances pour intégrer la liste. Ce vendredi, Arne Slot a annoncé qu’il allait selon toute vraisemblance remplacer son jeune compatriote Giovanni Leoni, victime d’une grave blessure et absent un an.

La suite après cette publicité
Liverpool FC
Arne Slot has confirmed we will seek to add Federico Chiesa to our Champions League squad for the current league phase 🔴
Voir sur X

«Oui, on a examiné cette possibilité. Je ne peux pas vous dire exactement où en est ce processus actuellement. Ce n’est pas moi qui le fais, d’autres s’en occupent. Mais si je suis bien informé, si un joueur est blessé pendant plus de deux mois, on peut le remplacer», a confié l’entraîneur néerlandais. Liverpool a confirmé l’information sur ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Federico Chiesa

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Federico Chiesa Federico Chiesa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier