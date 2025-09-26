Liverpool : Federico Chiesa intégré à la liste Ligue des Champions

Fort d’un mercato à plus de 500 millions d’euros, Liverpool avait fait le choix de se passer de Federico Chiesa pour la saison à venir en Ligue des Champions. Mais l’international italien va finalement profiter d’un concours de circonstances pour intégrer la liste. Ce vendredi, Arne Slot a annoncé qu’il allait selon toute vraisemblance remplacer son jeune compatriote Giovanni Leoni, victime d’une grave blessure et absent un an.

«Oui, on a examiné cette possibilité. Je ne peux pas vous dire exactement où en est ce processus actuellement. Ce n’est pas moi qui le fais, d’autres s’en occupent. Mais si je suis bien informé, si un joueur est blessé pendant plus de deux mois, on peut le remplacer», a confié l’entraîneur néerlandais. Liverpool a confirmé l’information sur ses réseaux sociaux.