Ligue des Champions

Liverpool : Chiesa pas dans la liste Ligue des Champions

Par Aurélien Léger-Moëc
Federico Chiesa avec Liverpool @Maxppp

Les listes de joueurs autorisés à disputer la Ligue des Champions sont souvent des crève-coeurs pour les équipes aux effectifs bien garnis. C’est le cas de Liverpool, qui a dépensé plus de 500 M€ pour recruter Wirtz, Isak, Ekitike, Frimpong ou encore Kerkez.

Et l’une des victimes de cette saison du côté des Reds se nomme Federico Chiesa (27 ans). Décevant pour sa première année avec les Reds, il s’était montré buteur lors de la première journée de Premier League. Mais cela n’a pas suffi pour pousser les Reds à l’inclure dans la liste européenne.

Pub. le - MAJ le
