Barça : Lamine Yamal a recadré 6 coéquipiers

Face à Bruges mercredi soir (3-3), le FC Barcelone a obtenu un bien mauvais résultat… Mais les supporters catalans pourront au moins être rassurés sur l’état de forme de Lamine Yamal. Handicapé par une pubalgie ces dernières semaines, le petit prodige espagnol a été très en jambe face aux Belges, avec un but et de très nombreuses occasions créées. Un Lamine Yamal bien plus proche de sa meilleure version que celui qu’on a vu lors du Clasico par exemple.

Mais comme l’indique El Nacional, il a terminé la rencontre en étant assez frustré, agacé de voir que sa défense gâchait ses efforts offensifs et ceux de ses partenaires d’attaque. Il n’a pas apprécié que les lacunes de son arrière-garde plombent le match. Selon le média catalan, il aurait ainsi tiré les oreilles des quatre joueurs qui composaient la ligne défensive, à savoir Koundé, Araujo, Baldé et Eric Garcia, ainsi que de Gerard Martin et Pau Cubarsi qui sont entrés en cours de match.