C4 : Strasbourg s’impose face à Häcken

Treizième du classement de la Ligue Conference au coup d’envoi de son match en Suède face à Häcken, Strasbourg souhaitait confirmer son bon début de parcours (victoire 2-1 face au Slovan Bratislava, nul 1-1 contre Jagiellonia Bialystok). Et ça a plutôt bien commencé pour les Alsaciens.

La suite après cette publicité

À la 21e minute, le centre parfait de Martial Godo trouvait le Paraguayen Enciso venu mettre une tête fatale (0-1). Passeur, Godo s’est mué en buteur à l’heure de jeu pour faire le break (0-2). Un deuxième but qui a réveillé les Suédois venus réduire le score deux minutes plus tard (1-2). Insuffisant toutefois pour empêcher les hommes de Liam Rosenior de l’emporter. Avec deux succès et un nul en trois matches, les Strasbourgeois réalisent une très belle opération. Ils sont désormais sixièmes du classement, à deux points du leader Samsunspor.