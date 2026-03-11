Chelsea : Liam Rosenior rage contre l’efficacité du PSG

Cette semaine, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont été terribles pour les Anglais. Mis à part Newcastle qui a accroché le FC Barcelone (1-1) et Arsenal qui a arraché le nul contre le Bayer Leverkusen (1-1), les quatre autres équipes engagées ont perdu. Liverpool a craqué face à Galatasaray (1-0) quand Tottenham et Manchester City ont coulé à Madrid contre l’Atlético (5-2) et le Real (3-0). Ce mercredi, Chelsea a aussi connu une lourde défaite face au Paris Saint-Germain (5-2). Si les Blues n’ont pas été ridicules et ont longtemps semblait tenir le match nul, un lob de Vitinha et un doublé de Khvicha Kvaratskhelia ont rendu la mission bien plus compliquée pour le club londonien.

«On n’a plus rien à perdre»

Avec un retard de trois buts mardi prochain lors du retour à Stamford Bridge, les Blues vont devoir sortir une grosse prestation pour renverser la vapeur. Conscient que la prestation du soir n’a pas été suffisante, Wesley Fofana l’a souligné au micro de Canal+ : «à ce niveau-là, on n’a pas le droit de faire ce genre d’erreur. Dernier but, c’est la fin du match, il y a un petit mouvement de foule, on n’est plus dans le match, on va presser, on prend le cinquième, ça fait encore plus mal. On fait encore trop d’erreurs, ils nous ont sanctionnés, c’est une grande équipe. Ils l’ont montré ce soir, à chaque fois qu’on a fait une erreur, ils nous ont sanctionnés.»

Si ce soir la déception prédomine pour le défenseur français et ses coéquipiers, Wesley Fofana a vite basculé dans un discours plus positif et espère un autre visage affiché du côté de Londres dans six jours : «on est très déçu ce soir. On ne se cache pas, on a pris beaucoup de risques. Ce soir, on le paye, on s’entraîne tous les jours pour faire le moins d’erreurs possibles, mais c’est un jeu où on est tous d’accord pour prendre ce risque, mais ce soir ils nous ont sanctionnés, ils ont bien défendu, ils ont très bien pressé, on va essayer de corriger ça et d’apprendre de nos erreurs.» Alors que Chelsea doit récupérer un retard de trois buts, Wesley Fofana y croit et cela n’est pas incongru. Il y a moins d’un an en finale de la Coupe du monde des Clubs, Chelsea avait battu en finale le Paris Saint-Germain sur le score de 3-0. Un résultat qui pourrait permettre aux Blues de rester en vie. «Non tant qu’il y a un match retour, il y a de l’espoir. On est chez nous, il y a trois buts à marquer pour aller en prolongations. On n’a plus rien à perdre, on a trois buts à mettre et on va tout faire pour se qualifier», a confié l’ancien Stéphanois dans un esprit de révolte.

«Ils ont eu 0,8 xG et ont marqué cinq buts»

Un peu plus tard, son entraîneur Liam Rosenior est revenu sur la fin de match de folie qui a coûté très cher à son équipe. « Nous n’avons pas bien réagi à un revers. À 3-2, nous sommes à égalité. Puis Kvaratskhelia marque un but incroyable et voilà ce qui arrive. À ce niveau, la qualité des joueurs des deux côtés. Nous sommes à deux doigts du 3-3. Le cinquième but après un moment décisif. Nous ne gardons pas la tête froide à ce moment-là. Nous n’avons pas su garder notre sang-froid. Ils ont brisé notre pressing et marqué un cinquième but. Cela rend le retour très difficile, mais ce n’est pas impossible », a-t-il déclaré, avant d’évoquer les nombreux risques pris par son gardien Jorgensen. Des risques qui ont fini par coûter un but.

«Chaque façon de jouer comporte des risques. Vous pouvez faire une longue passe et le ballon revient directement dans vos filets. Vous pouvez construire. C’est le risque que nous prenons. J’en assume la responsabilité. J’en suis responsable. C’est dommage, car grâce à ces moments de construction, nous avons davantage le contrôle du jeu. D’une manière ou d’une autre, ils ont eu 0,8 xG et ont marqué cinq buts. C’est vraiment très difficile à accepter. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour digérer cela. Nous devons reprendre l’avion, nous préparer pour Newcastle, puis pour le PSG la semaine prochaine. C’est à moi de gérer la confiance. On perd toujours confiance quand on fait des erreurs, mais nous avons un très bon groupe de gars. Nous ne nous reprochons pas nos erreurs, mais nous ne commettons pas deux fois les mêmes erreurs. À ce moment-là, en tant que groupe, c’est ce qui s’est passé. Il fallait se réveiller. Nous ne l’avons pas fait et nous avons été punis par une bonne équipe.» La déception passée, Chelsea est désormais prêt à l’exploit.