PSG-Chelsea : Liam Rosenior égale un sale record pour les Blues

Au terme d’une fin de match de folie, le Paris Saint-Germain a remporté son huitième de finale aller contre Chelsea sur le score de 5 buts à 2. Un résultat inespéré qui s’est décidé en fin de match, après une entrée remarquable de Khvicha Kvaratskhelia.

De son côté, l’entraîneur des Blues, Liam Rosenior, a vécu une soirée riche en émotions. Mais l’Anglais a surtout égaler un triste record en Ligue des Champions. Opta nous apprend que Chelsea a encaissé cinq buts en C1 pour la deuxième fois de son histoire après le 5-1 concédé face au Barça en avril 2000.