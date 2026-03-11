Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

PSG-Chelsea : Liam Rosenior égale un sale record pour les Blues

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Liam Rosenior @Maxppp
PSG 5-2 Chelsea

Au terme d’une fin de match de folie, le Paris Saint-Germain a remporté son huitième de finale aller contre Chelsea sur le score de 5 buts à 2. Un résultat inespéré qui s’est décidé en fin de match, après une entrée remarquable de Khvicha Kvaratskhelia.

La suite après cette publicité

De son côté, l’entraîneur des Blues, Liam Rosenior, a vécu une soirée riche en émotions. Mais l’Anglais a surtout égaler un triste record en Ligue des Champions. Opta nous apprend que Chelsea a encaissé cinq buts en C1 pour la deuxième fois de son histoire après le 5-1 concédé face au Barça en avril 2000.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Chelsea
Liam Rosenior

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Chelsea Logo Chelsea FC
Liam Rosenior Liam Rosenior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier