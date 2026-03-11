Chelsea : les excuses de Pedro Neto à l’adresse du ramasseur de balle

Pedro Neto a été un véritable poison pour le PSG ce soir, mais aussi pour un ramasseur de balle. Sa vitesse a fait mal à Marquinhos, pas toujours aidé non plus par ses coéquipiers. Passeur décisif pour Enzo Fernandez lors de la seconde égalisation de Chelsea, le Portugais a fini par perdre ses nerfs, alors que son équipe était elle aussi en train de perdre le fil de la soirée. Le score était encore de 4-2, l’ailier a voulu jouer vite une touche mais le ramasseur de balle placé en bord terrain a retardé la mise en jeu, provoquant la poussette du joueur sur le jeune homme. Un attroupement s’en est suivi, les Parisiens venant à la rescousse du ramasseur. Neto s’en est finalement bien sorti en ne récoltant même pas un avertissement.

«Je tiens à m’excuser pour l’incident avec le ramasseur de balle sur le terrain. Je lui ai déjà parlé. C’était un instant d’agacement. Nous étions menés au score et je voulais récupérer le ballon. Je l’ai légèrement bousculé, ce qui est inadmissible, a admis le Portugais sur TNT Sports après la rencontre. Je lui ai donné mon maillot et je suis vraiment désolé. Sur le coup, je voulais récupérer le ballon rapidement. Je me suis excusé environ 35 fois», affirme-t-il. Faute avouée, à moitié pardonnée.