Ligue des Champions

PSG : la réaction à chaud de Bradley Barcola

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sous le maillot du PSG. @Maxppp
PSG 5-2 Chelsea

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 5 buts à 2 face à Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Auteur de l’ouverture du score, Bradley Barcola a mis fin à une disette de 17 matches de C1 sans marquer. A l’issue du match, l’ancien Lyonnais était logiquement ravi.

« On avait bien préparé ce match, on savait qu’il fallait mettre intensité dès le début, on a marqué très vite. Sur quelques petites erreurs, on a pris des buts, c’est ça qui est à corriger. Dans l’ensemble, c’était très bien. Physiquement, on est très bien depuis un petit moment, je ne pense pas que c’était ça le problème. Aujourd’hui, on était très bien. Il faut continuer comme ça. J’étais content, je travaille pur marquer en Ligue des Champions, ce but-là fait du bien, je suis très content. C’est un de nos matches références cette saison. On va s’appuyer sur ce qu’on a fait aujourd’hui pour le match retour parce que ce n’est pas fini. C’était un très bon match ce soir », a-t-il confié au micro de Canal+.

Pub. le - MAJ le
