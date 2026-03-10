Menu Rechercher
Manchester City : une plainte déposée contre Rodri

Rodri avec Manchester City

Décidément, Rodri traverse une période assez compliquée. Alors qu’il avait déjà été sanctionné par la Fédération anglaise pour ses critiques contre l’arbitrage après le match entre Tottenham et Manchester City, le milieu espagnol se retrouve de nouveau sous le regard des autorités. Cette fois, ce sont des habitants d’immeubles voisins qui ont alerté la police après avoir aperçu un drone voler près de leurs fenêtres.

Blue Moon
🚨💣 BREAKING :

Des résidents d’appartements voisins ont signalé Rodri à la police pour avoir fait voler un drone devant leurs fenêtres. 👮🏻‍♂️

La Greater Manchester Police : “Nous avons reçu une plainte et des agents mènent des vérifications.”

[@TheSun via @City_Xtra]
La Greater Manchester Police a confirmé avoir reçu la plainte et indiqué que des agents étaient en train de vérifier les faits selon The Sun. Pour le moment, aucune sanction n’a été décidée, mais cette nouvelle affaire s’ajoute aux tensions actuelles autour du Ballon d’Or 2024 et de son comportement en dehors des terrains.

