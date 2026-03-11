Menu Rechercher
Les réseaux s’enflamment après le triplé de Federico Valverde

Real Madrid 3-0 Man City

Mbappé est absent ? Pas de problème pour les joueurs du Real Madrid et Federico Valverde. Auteur d’un triplé lors de la première mi-temps face à Manchester City, le milieu de terrain uruguayen a permis aux Merengues de prendre une sérieuse option sur la qualification avant le match retour mardi prochain à l’Etihad Stadium (3-0). Trois réalisations qui ont fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Entre éloge pour le capitaine, comparaison à Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé qui célèbre le triplé de son coéquipier, les réseaux sociaux se sont enflammés.

