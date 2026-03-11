Le coup de gueule de Pep Guardiola après l’humiliation subie face au Real Madrid

3-0 : l’addition fut salée pour Manchester City ce soir au Bernabéu. Vu les absences majeures recensées du côté du Real Madrid avant le match (Mbappé, Rodrygo, Bellingham, Militao…), on ne peut pas vraiment dire que ce scénario était attendu. Mais il devrait permettre aux Madrilènes d’aborder plus sereinement la manche retour, et de limiter les risques d’un come-back prématuré de Mbappé, qui était justement espéré pour l’affrontement à l’Etihad.

La suite après cette publicité

En face, Pep Guardiola jouera son va-tout, et le coach espagnol voulait faire preuve d’optimisme à une semaine de recevoir le Real Madrid: «3-0, c’est toujours mieux qu’un 4-0, même si c’est un résultat difficile, il faut le reconnaître. Pour le moment, il y a peu de chances de se qualifier pour les quarts de finale, mais évidemment qu’on va tout essayer».

Pour Guardiola, Manchester City n’a pas été payé à la hauteur de sa production

Au moment d’analyser la rencontre, le coach espagnol avait un avis tranché. Pour lui, son équipe n’a pas été payée à la hauteur de sa production ce soir. Et en face, il estime que le Real Madrid a bénéficié d’un taux de réussite maximal : «ils n’ont pas créé grand-chose après le premier but, et à la deuxième occasion, ils marquent un deuxième but. Puis à la troisième occasion, troisième but. Ce n’est pas facile», déplorait-il.

La suite après cette publicité

«Ils ont une grande qualité, une défense très compacte, une solidarité sans faille avec onze joueurs en défense. Les transitions sont donc toujours possibles. Nous, on s’est procuré trois occasions de but intéressantes. J’ai le sentiment que c’était un bon match, même si le résultat ne reflète pas la qualité de la rencontre.» Bernardo Silva n’en pensait pas moins, et l’international portugais avait déjà l’esprit tourné vers le deuxième acte : Beaucoup de choses n’auraient pas dû se produire, mais avec un seul but, on est dans la course. «Demain est un autre jour et la semaine prochaine, on abordera le match avec l’espoir de gagner.» De l’espoir, il en faudra, et des buts également.