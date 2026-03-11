Ligue des Champions : le Real Madrid humilie Manchester City grâce à un triplé de Valverde

Les maîtres des lieux ont rappelé, si cela était encore nécessaire, qu’il fallait toujours se garder de tirer des conclusions hâtives les concernant, surtout en Ligue des Champions. Le Real Madrid a fait de l’imprévisible une habitude, et Manchester City l’a encore appris à ses dépens ce soir. Sans Rodrygo, Bellingham, Militao, et surtout Mbappé, les Madrilènes ont éteint les espoirs mancuniens en à peine 45 minutes grâce à un triplé aussi beau qu’inattendu de Federico Valverde (3-0), déjà sauveur face au Celta le week-end dernier en championnat.

Malgré quelques sueurs froides sur les accélérations de Doku face à Alexander-Arnold, ou sur une frappe de Bernardo Silva repoussée par Courtois, les hommes d’Arbeloa se sont appropriés cette première mi-temps, guidés par un Valverde au carrefour de toutes les influences. L’Uruguayen avait pris les choses en main comme un grand peu après le quart d’heure de jeu. En réceptionnant un dégagement parfait de Courtois - qui allait s’offrir sa 2e passe décisive de la saison en Ligue des Champions - il enrhumait O’Reilly d’une prise de balle parfaite avant d’aller défier et éliminer un Donnarumma hésitant. C’était l’acte numéro 1 (20e, 1-0).

Moins de pression pour le come-back de Mbappé au match retour

Le deuxième intervenait à peine sept minutes plus tard, et Donnarumma n’était pas franchement plus net sur celui-ci. Lancé dans la profondeur par Vinicius, l’Uruguayen déclenchait cette fois une frappe du pied gauche dans un angle fermé, suffisant pour tromper la vigilance du portier italien (27e, 2-0). Les vieux fantômes de Madrid refaisaient surface avant la pause pour l’ancien gardien du PSG, impuissant une troisième fois face à un Valverde génial. Brahim Diaz nous gratifiait d’une louche géniale à l’entrée de la surface, puis le héros du soir frottait encore la lampe : un contrôle sombrero sur Guehi, et une reprise de volée létale (3-0, 42e). Mbappé était en extase en tribunes.

On était plus proche du 4-0 que du 3-0 quand Donnarumma concédait un penalty sur Vinicius, lancé sur orbite par Arda Güler, mais le Brésilien allait faire briller l’Italien pour l’une des rares fois de la soirée. Son saut de cabri façon Bruno Fernandes ne déstabilisait personne d’autre que lui-même. En face, O’Reilly brillait par sa maladresse face au but vide sur corner, puis quand Haaland pensait à son tour marquer un but tout fait, Rüdiger était là pour éteindre l’incendie. Titularisé à la surprise générale, le jeune Thiago Pitarch (18 ans) avait même le droit à un chant du Bernabeu à son honneur, malgré un excès de confiance proche de coûter cher aux siens. A l’arrivée, cette victoire permet aux Madrilènes d’aborder la manche retour avec un matelas confortable. Mais aussi, peut-être, de limiter les risques d’un retour trop prématuré de Kylian Mbappé, espéré pour le match à l’Etihad ces derniers jours.