Ligue des Champions

Les larmes de Victor Osimhen devant le tifo en hommage à sa mère décédée

Par Maxime Barbaud
1 min.
Victor Osimhen @Maxppp
Galatasaray 1-0 Liverpool

Galatasaray a profité d’être dans son stade dans ce 8e de finale aller de Ligue des Champions pour remporter cette première manche contre Liverpool (1-0). Victor Osimhen n’a pas marqué mais a été passeur décisif de la tête pour Lemina.

CANAL+ Foot
Quelle image de Victor Osimhen en larmes face au tifo des supporters de Galatasaray en l'honneur de sa mère et lui 👏

#UCL
Voir sur X

Au début de la rencontre, l’attaquant avait été mis à l’honneur par les supporters turcs, lesquels ont déployé un immense tifo en hommage à sa mère, décédée il y a quelques années. Le Nigérian a eu du mal à retenir ses larmes, bouleversé par cette attention.

