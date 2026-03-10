Les larmes de Victor Osimhen devant le tifo en hommage à sa mère décédée

Galatasaray a profité d’être dans son stade dans ce 8e de finale aller de Ligue des Champions pour remporter cette première manche contre Liverpool (1-0). Victor Osimhen n’a pas marqué mais a été passeur décisif de la tête pour Lemina.

Au début de la rencontre, l’attaquant avait été mis à l’honneur par les supporters turcs, lesquels ont déployé un immense tifo en hommage à sa mère, décédée il y a quelques années. Le Nigérian a eu du mal à retenir ses larmes, bouleversé par cette attention.