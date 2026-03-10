Menu Rechercher
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 8èmes de finale
Galatasaray
Liverpool
Temps forts
Pas d'événements majeurs
7'
M. Lemina (PD V. Osimhen)

Notes des joueurs

#1 Logo Galatasaray SK M. Lemina 8.8 #2 Logo Galatasaray SK V. Osimhen 8.8 #3 Logo Galatasaray SK U. Çakır 8.7 Voir le classement complet
#1 Logo Galatasaray SK U. Çakır 8.1 #2 Logo Galatasaray SK V. Osimhen 7.0 #3 Logo Galatasaray SK M. Lemina 6.9 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Côtes du match 1 4.10 N 4.30 2 1.66 winamax 100€ remboursés
Possession 54% Liverpool Galatasaray
Tirs 15 11 9 4 6 15
Grosses occasions créées 67% Galatasaray 2 Liverpool 1
Compositions Galatasaray 4-2-3-1 Liverpool 4-2-3-1

Prono

Qui va gagner ?
GS
NUL
LIV
1 4.1 N 4.3 2 1.66
711 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Liverpool FC Alexis Mac Allister 1 #2 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 1 #3 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 1
Tirs (%)
#1 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 2/3 67% #2 Logo Galatasaray SK Mario Lemina 2/3 67% #3 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 5 #2 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 4 #3 Logo Galatasaray SK Wilfried Singo 2
Fautes subies
#1 Logo Galatasaray SK Barış Yılmaz 4 #2 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 3 #3 Logo Galatasaray SK Uğurcan Çakır 3
Tirs (%)
#1 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 0/2 0% #2 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 1/6 17%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Galatasaray SK Lucas Torreira 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 4/6 67% #2 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 10/16 63% #3 Logo Galatasaray SK Wilfried Singo 7/12 58%
Interceptions
#1 Logo Galatasaray SK Lucas Torreira 4 #2 Logo Galatasaray SK Ismail Jakobs 3 #3 Logo Galatasaray SK Abdülkerim Bardakcı 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 2/2 100% #2 Logo Liverpool FC Virgil van Dijk 3/4 75% #3 Logo Galatasaray SK Ismail Jakobs 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Alexis Mac Allister 0/6 0% #2 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 0/6 0% #3 Logo Galatasaray SK Davinson Sánchez 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Galatasaray SK Abdülkerim Bardakcı 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 0/2 0% #2 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 0/2 0% #3 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 36/42 86%
Corners et centres réussis
#1 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 4
Passes (%)
#1 Logo Galatasaray SK Uğurcan Çakır 23/44 52%

Classement buteurs

#4 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 7 #17 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 4 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
17% 43% 41%
Série en cours
V
V
V
D
D
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Yunus Akgün Yunus Akgün Blessure au genou Sacha Boey Sacha Boey Inconnu Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır Blessure musculaire Ismail Jakobs Ismail Jakobs Rupture du tendon d'Achille
Conor Bradley Conor Bradley Blessure au genou Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cheville Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Wataru Endo Wataru Endo Blessure au pied

Match Galatasaray - Liverpool en direct commenté

8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mardi 10 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Galatasaray et Liverpool (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre Galatasaray et Liverpool. Ce match aura lieu le mardi 10 mars 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Galatasaray et Liverpool.

On en parle

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
Ángel Nevado Rodríguez arbitre assistant
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Juan Martínez Munuera quatrième arbitre
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

RAMS Park İstanbul
RAMS Park
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 53798
  • Affluence moyenne : 30599
  • Affluence maximum : 53775
  • % de remplissage : 57

Match en direct

Date 10 mars 2026 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion CANAL+ FOOT
Code GS-LIV
Zone Europe
Équipe à domicile Galatasaray
Équipe à l'extérieur Liverpool
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Galatasaray et Liverpool ?

Galatasaray a remporté la rencontre sur le score de 1-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Galatasaray et Liverpool en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 mars 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Galatasaray Liverpool en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Galatasaray et Liverpool ?

Galatasaray : le coach O. Buruk a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, W. Singo, M. Lemina, L. Torreira, N. Lang, Gabriel Sara, B. Yılmaz, V. Osimhen.

Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Mamardashvili, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, J. Gomez, A. Mac Allister, R. Gravenberch, D. Szoboszlai, F. Wirtz, Mohamed Salah, H. Ekitiké.

Qui arbitre le match Galatasaray Liverpool ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Galatasaray Liverpool ?

İstanbul accueille le match au RAMS Park.

Quelle est la date et l'heure du match Galatasaray Liverpool ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mars 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Galatasaray ?

Un seul but a été inscrit pour Galatasaray par M. Lemina 7'.

