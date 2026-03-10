Notes des joueurs
Match Galatasaray - Liverpool en direct commenté
8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mardi 10 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Galatasaray et Liverpool (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre Galatasaray et Liverpool. Ce match aura lieu le mardi 10 mars 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Galatasaray et Liverpool ?
Galatasaray a remporté la rencontre sur le score de 1-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Galatasaray et Liverpool en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 mars 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Galatasaray Liverpool en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Galatasaray et Liverpool ?
Galatasaray : le coach O. Buruk a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, W. Singo, M. Lemina, L. Torreira, N. Lang, Gabriel Sara, B. Yılmaz, V. Osimhen.
Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Mamardashvili, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, J. Gomez, A. Mac Allister, R. Gravenberch, D. Szoboszlai, F. Wirtz, Mohamed Salah, H. Ekitiké.
- Qui arbitre le match Galatasaray Liverpool ?
Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Galatasaray Liverpool ?
İstanbul accueille le match au RAMS Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Galatasaray Liverpool ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mars 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Galatasaray ?
Un seul but a été inscrit pour Galatasaray par M. Lemina 7'.