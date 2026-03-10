Galatasaray - Liverpool : les compositions officielles

Ce mardi soir, place aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un sacré duel entre Galatasaray et Liverpool. À domicile, les Turcs s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Uğurcan Çakır qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakci et Ismaïl Jakobs en défense. Mario Lemina et Lucas Torreira composent l’entrejeu alors que Gabriel Sara est placé un cran plus haut. En pointe, Victor Osimhen est accompagné par Noa Lang et Baris Yilmaz.

De leur côté, les Reds s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Giorgi Mammardashvili dans les cages derrière Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Milos Kerkez. Le milieu de terrain est assuré par Rayan Granvenberch et Alexis Mac Allister. Devant, Hugo Ekitiké est soutenu par Mohamed Salah, Florian Wirtz et Dominik Szoboszlai.

Les compositions

Galatasaray : Çakir - Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Lemina - Yilmaz, Sara, Lang - Osimhen

Liverpool : Mammardashvili - Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Granvenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Szoboszlai - Ekitiké

