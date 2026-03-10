Atlético de Madrid : Julian Alvarez ouvre publiquement la porte à un départ !

Belle soirée pour les Rojiblancos. Avec un succès 5-2 à la maison contre Tottenham et une avance de trois buts - qui aurait même pu être plus importante - les choses sont bien embarquées pour les ouailles de Diego Simeone. Un pied en quarts de finale donc, même si, dans leurs premières interventions médiatiques après le match, les joueurs de l’Atlético de Madrid ont appelé à la prudence.

La suite après cette publicité

S’il y a une sortie médiatique qui fait parler ce soir, et qui gâche un peu la fête des Colchoneros, c’est celle de Julian Alvarez (26 ans), auteur d’un doublé contre les Spurs. Elu homme du match par l’UEFA, l’ancien de River Plate et de Manchester City a ainsi ouvert la porte à un départ en zone mixte, et ses propos font déjà parler en Espagne.

La suite après cette publicité

Julian Alvarez ne ferme pas la porte à un départ

Un journaliste lui a ainsi demandé s’il sera là la saison prochaine. « Je ne sais pas, je ne sais pas… Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais », a répondu l’Argentin, qui avait coûté une somme environnant les 95 millions d’euros aux Colchoneros à l’été 2024, et dont le contrat expire en 2030. Conscient d’avoir peut-être parlé un peu trop vite, il a ensuite tenu à nuancer un peu : « tu me poses une question qui sera reprise partout… Je suis heureux ici, je n’ai jamais dit du mal du club, je n’ai jamais rien dit ».

Des propos qui sont déjà jugés comme inopportuns par les journalistes espagnols, dans un contexte qui était plutôt positif pour l’Atlético de Madrid. Surtout que ces derniers mois, l’Araignée n’a pas franchement affiché un niveau exceptionnel. Pas plus tard que ce matin, Joan Laporta a confirmé l’intérêt barcelonais pour le joueur, précisant tout de même qu’il ne serait pas prêt à réaliser un investissement colossal pour lui. Des intérêts de cadors anglais et du Paris Saint-Germain ont aussi brièvement été évoqués ces dernières semaines. Le feuilleton est donc officiellement lancé.