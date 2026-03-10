Prono
Match Atlético - Tottenham en direct commenté
8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mardi 10 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Tottenham (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Tottenham en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Atlético Tottenham en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Tottenham ?
Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Oblak, M. Ruggeri, D. Hancko, Robin Le Normand, Marc Pubill, A. Lookman, J. Cardoso, Marcos Llorente, G. Simeone, A. Griezmann, J. Alvarez.
Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par I. Tudor évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : A. Kinský, M. van de Ven, K. Danso, C. Romero, D. Spence, A. Gray, P. Sarr, Pedro Porro, M. Tel, Richarlison, R. Kolo Muani.
- Qui arbitre le match Atlético Tottenham ?
Serdar Gözübüyük est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Atlético Tottenham ?
Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.
- Quelle est la date et l'heure du match Atlético Tottenham ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mars 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Atlético ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : Marcos Llorente 6', A. Griezmann 14', J. Alvarez 16' 55', Robin Le Normand 22'.
- Qui a marqué des buts pour Tottenham ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Tottenham : Pedro Porro 26', D. Solanke 76'.