5 - 2
77'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 8èmes de finale
Atlético
5 - 2
MT : 4-1
77'
Tottenham
Temps forts
76'
5 - 2
(PD Pedro Porro) D. Solanke
55'
5 - 1
J. Alvarez (PD A. Griezmann)
mi-temps
4 - 1
26'
4 - 1
(PD Richarlison) Pedro Porro
22'
4 - 0
Robin Le Normand
16'
3 - 0
J. Alvarez
14'
2 - 0
A. Griezmann (PD Marcos Llorente)
6'
1 - 0
Marcos Llorente (PD J. Alvarez)
Côtes du match 1 1.66 N 3.85 2 4.70
Possession 63% Atlético Tottenham
Tirs 11 4 4 7 5 9
Grosses occasions créées 60% Atlético 3 Tottenham 2
Compositions Atlético 4-4-2 Tottenham 3-4-3
Prono

Qui va gagner ?
ATM
NUL
TOT
1 1.66 N 3.85 2 4.7
576 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Tottenham Pedro Porro 2 #2 Logo Atlético Madrid Matteo Ruggeri 2 #3 Logo Atlético Madrid Antoine Griezmann 1
Tirs (%)
#1 Logo Tottenham Dominic Solanke 2/2 100% #2 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 2/2 100% #3 Logo Atlético Madrid Antoine Griezmann 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Tottenham Djed Spence 3 #2 Logo Tottenham Pedro Porro 2 #3 Logo Tottenham Mathys Tel 2
Fautes subies
#1 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 2 #2 Logo Atlético Madrid Matteo Ruggeri 2
Tirs (%)
#1 Logo Tottenham Pape Matar Sarr 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Tottenham Mathys Tel 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Marc Pubill 7/7 100% #2 Logo Atlético Madrid Robin Le Normand 4/5 80% #3 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 7/10 70%
Interceptions
#1 Logo Tottenham Djed Spence 2 #2 Logo Atlético Madrid Matteo Ruggeri 2 #3 Logo Tottenham Cristian Romero 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Marc Pubill 3/3 100% #2 Logo Atlético Madrid Alexander Sørloth 2/2 100% #3 Logo Atlético Madrid Robin Le Normand 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Conor Gallagher 0/6 0% #2 Logo Tottenham Mathys Tel 0/5 0% #3 Logo Atlético Madrid Antoine Griezmann 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Pape Matar Sarr 0/2 0% #2 Logo Tottenham Cristian Romero 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Atlético Madrid Robin Le Normand 39/41 95% #2 Logo Tottenham Cristian Romero 33/36 92% #3 Logo Atlético Madrid Johnny Cardoso 42/46 91%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
46% 38% 16%
Série en cours
V
D
V
V
V
D
D
D
D
D
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ilias Kostis Ilias Kostis Lésion du ligament croisé antérieur du genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire Rodrigo Mendoza Rodrigo Mendoza Blessure à la cheville Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse
James Maddison James Maddison Lésion du ligament croisé antérieur du genou Rodrigo Bentancur Rodrigo Bentancur Ischio-jambiers Wilson Odobert Wilson Odobert Lésion du ligament croisé antérieur du genou Djed Spence Djed Spence Blessure au mollet Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup Ben Davies Ben Davies Cheville cassée Destiny Udogie Destiny Udogie Ischio-jambiers Lucas Bergvall Lucas Bergvall Blessure à la cheville Mohammed Kudus Mohammed Kudus Blessure à la cuisse

Match Atlético - Tottenham en direct commenté

8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mardi 10 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Tottenham (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre Atlético et Tottenham. Ce match aura lieu le mardi 10 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Tottenham.

Arbitres

Serdar Gözübüyük arbitre principal
0.1
4.1
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Rogier Honig arbitre assistant
Patrick Inia arbitre assistant
Jeroen Manschot quatrième arbitre
Rob Dieperink arbitre VAR
Pol van Boekel arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Riyadh Air Metropolitano Madrid
Riyadh Air Metropolitano
  • Année de construction : 1994
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70460
  • Affluence moyenne : 46309
  • Affluence maximum : 70112
  • % de remplissage : 70

Match en direct

Date 10 mars 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion CANAL+ SPORT
Code ATM-TOT
Zone Europe
Équipe à domicile Atlético Madrid
Équipe à l'extérieur Tottenham
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Tottenham en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Atlético Tottenham en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Tottenham ?

Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Oblak, M. Ruggeri, D. Hancko, Robin Le Normand, Marc Pubill, A. Lookman, J. Cardoso, Marcos Llorente, G. Simeone, A. Griezmann, J. Alvarez.

Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par I. Tudor évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : A. Kinský, M. van de Ven, K. Danso, C. Romero, D. Spence, A. Gray, P. Sarr, Pedro Porro, M. Tel, Richarlison, R. Kolo Muani.

Qui arbitre le match Atlético Tottenham ?

Serdar Gözübüyük est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Atlético Tottenham ?

Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.

Quelle est la date et l'heure du match Atlético Tottenham ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Atlético ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : Marcos Llorente 6', A. Griezmann 14', J. Alvarez 16' 55', Robin Le Normand 22'.

Qui a marqué des buts pour Tottenham ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Tottenham : Pedro Porro 26', D. Solanke 76'.

