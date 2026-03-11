Ligue des Champions
Tottenham : Antonin Kinsky sort du silence après sa nuit cauchemardesque
Ce mardi, le gardien tchèque Antonin Kinsky aurait pu s’attendre à une première moins dramatique en Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid (défaite 5-2). Coupable de deux erreurs en quinze minutes, il a été remplacé par l’habituel titulaire Guglielmo Vicario. Un choix terrible de son coach Igor Tudor qui l’a ainsi désavoué.
Sur les réseaux sociaux, le gardien tchèque de 22 ans est sorti du silence et a remercié les messages de soutien : «merci pour vos messages. Du rêve au cauchemar pour rêver encore. On se reverra.» L’ancien du Slavia Prague reste positif.
