Tottenham : Joe Hart détruit Tudor après le fiasco Kinský

L’ancien gardien anglais ne perd pas de temps lorsqu’il s’agit de donner son avis. En effet, Joe Hart (38 ans) a vivement critiqué la gestion d’Igor Tudor après la lourde défaite de Tottenham face à Atlético de Madrid en Ligue des Champions hier soir (5-2). Titulaire pour ses grands débuts dans la compétition, le jeune gardien tchèque Antonín Kinský a vécu une soirée cauchemardesque. Deux erreurs majeures en début de rencontre ont permis à l’Atlético de mener 3-0 en seulement un quart d’heure. Face à cette situation, Tudor a rapidement décidé de remplacer son portier par Guglielmo Vicario afin de tenter de stopper l’hémorragie face aux Colchoneros de Diego Simeone. Mais au-delà du choix sportif, c’est l’attitude de l’entraîneur qui a suscité la polémique. Sur le plateau de TNT Sports, Joe Hart (passé par Tottenham entre 2020 et 2021) n’a pas caché son incompréhension face à la manière dont la situation a été gérée.

« Pour arriver à ce niveau, une erreur ne vous modifie pas. C’est une erreur technique… mais le fait qu’il l’ait enlevé dans cette situation après l’avoir laissé joué… il est jeune, 22 ans, il n’a rien fait pour essayer de blesser les Spurs. Il a eu quelques mauvais moments, mais l’arnaquer dans cette situation et ne même pas reconnaître le gars ? Tous les joueurs de Tottenham qui ressentent la douleur ne savent pas quoi faire. Comment est-ce bon pour lui ? C’est une chose avec les gardiens, vous devez accepter que vous ayez des nuits comme celle-là. Tout le monde les a eues : Buffon, Neuer, Schmeichel… mais vous devez être traités comme un humain ». Le message est passé.