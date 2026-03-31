Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Tottenham : les premiers mots de Roberto De Zerbi

Par Kevin Massampu
1 min.
de zerbi @Maxppp

Roberto De Zerbi reprendra déjà du service. Quelques semaines seulement après son départ de l’Olympique de Marseille, le technicien de 46 ans retrouve la Premier League et s’engage à Tottenham, jusqu’en 2031. Chez les Spurs, l’ancien coach de Brighton aura la lourde tâche de sauver une formation à la dérive, qui occupe actuellement la 16e place du championnat anglais et qui est plus proche que jamais de la relégation en Championship. Un challenge que semble être prêt à relever De Zerbi.

La suite après cette publicité

« Je suis ravi de rejoindre ce fantastique club de football, qui compte parmi les plus grands et les plus prestigieux au monde. Lors de toutes mes discussions avec les dirigeants du club, leur ambition pour l’avenir m’est apparue clairement : construire une équipe capable de réaliser de grandes choses, en pratiquant un style de jeu qui enthousiasme et inspire nos supporters. Je suis ici parce que je crois en cette ambition et j’ai signé un contrat à long terme pour tout donner afin de la concrétiser. Notre priorité à court terme est de remonter au classement de la Premier League, ce qui sera notre seule et unique objectif jusqu’au coup de sifflet final du dernier match de la saison. J’ai hâte de me rendre sur le terrain d’entraînement et de travailler avec ces joueurs pour y parvenir », a-t-il indiqué au média du club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier