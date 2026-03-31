Tottenham : les premiers mots de Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi reprendra déjà du service. Quelques semaines seulement après son départ de l’Olympique de Marseille, le technicien de 46 ans retrouve la Premier League et s’engage à Tottenham, jusqu’en 2031. Chez les Spurs, l’ancien coach de Brighton aura la lourde tâche de sauver une formation à la dérive, qui occupe actuellement la 16e place du championnat anglais et qui est plus proche que jamais de la relégation en Championship. Un challenge que semble être prêt à relever De Zerbi.

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« Je suis ravi de rejoindre ce fantastique club de football, qui compte parmi les plus grands et les plus prestigieux au monde. Lors de toutes mes discussions avec les dirigeants du club, leur ambition pour l’avenir m’est apparue clairement : construire une équipe capable de réaliser de grandes choses, en pratiquant un style de jeu qui enthousiasme et inspire nos supporters. Je suis ici parce que je crois en cette ambition et j’ai signé un contrat à long terme pour tout donner afin de la concrétiser. Notre priorité à court terme est de remonter au classement de la Premier League, ce qui sera notre seule et unique objectif jusqu’au coup de sifflet final du dernier match de la saison. J’ai hâte de me rendre sur le terrain d’entraînement et de travailler avec ces joueurs pour y parvenir », a-t-il indiqué au média du club.