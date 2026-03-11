Antonin Kinsky ne veut plus entendre parler de Tottenham après son humiliation

Il y a des soirs plus importants que d’autres dans une vie de sportif de haut niveau. Un point de convergence qui propose deux chemins différents pour la suite. Antonin Kinsky a vécu cela hier soir lors de la débâcle de Tottenham sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (5-2) en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Responsable de deux mauvais dégagements aux 6e (1-0) et 15e (3-0) minutes offrant deux buts aux Colchoneros, le portier tchèque a précipité la défaite de son équipe, bien aidé par la glissade de Micky van de Ven sur le second but madrilène (14e).

L’histoire, déjà difficile, aurait pu s’arrêter là. Après tout, il n’est pas le premier gardien à commettre deux bourdes dans un même match. Loris Karius a vécu cela en finale de Ligue des Champions en 2018 avec Liverpool face au Real Madrid. Sauf qu’immédiatement après sa deuxième erreur, Kinsky a été remplacé par Igor Tudor dès la 17e minute pour laisser place au titulaire habituel, Guglielmo Vicario. Humiliation suprême pour celui qui disputait le premier match de Ligue des Champions de sa carrière à 22 ans. Le Croate s’est attiré l’incompréhension de tous les observateurs.

Antonin Kinsky veut s’en aller depuis cet hiver

«C’était un bon moment pour le faire jouer. Je pense que c’était le moment idéal. C’est facile de commenter après mais je pense que c’était le bon moment», s’est-il justifié après la rencontre. Pour la plupart, il a tout simplement enfoncé son gardien de but alors qu’il était déjà dans une situation de détresse. Le technicien n’a pas arrangé son cas, lui qui est déjà très contesté moins d’un mois seulement après son arrivée. Il n’a pas aidé son gardien non plus, que le club et le staff vont devoir s’efforcer de récupérer à la petite cuillère. D’après The Telegraph, un ancien employé du club a même qualifié ce changement de «honteux».

La suite est déjà écrite pour Kinsky. Il veut quitter les Spurs, comme c’était déjà le cas cet hiver. Il avait même été cité du côté de l’AJ Auxerre. La situation n’a pas changé, voire elle a empiré après la rencontre d’hier soir. Arrivé en janvier 2025 pour 16,5 M€ en provenance du Slavia Prague, le gardien n’a disputé que 13 matchs au total, toutes compétitions confondues. Il est à la recherche de temps de jeu et espère un prêt loin du club londonien lors du prochain mercato. Et loin des caméras du monde entier également, lui dont le nom est pour très longtemps associé à ses deux cagades.