Ligue des Champions

Atlético - Tottenham : humilié, le gardien des Spurs est remplacé à la 17e minute !

Soirée cauchemar pour Tottenham… Les Spurs perdent déjà 3-0 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et Antonin Kinsky, titularisé par Igor Tudor ce soir, a commis deux énormes erreurs qui ont mené au premier et le troisième but des Colchoneros.

La soirée CAUCHEMARDESQUE de Kinsky avec Tottenham pour sa première en Ligue des champions 😱

Deux boulettes en 15 minutes avant d'être REMPLACÉ dans la foulée 😰

Au point où l’entraîneur du club londonien a décidé de le remplacer à la 17e minute de jeu. Un choix terrible pour le jeune portier tchèque, sorti sous les applaudissements d’encouragement des supporters de l’Atlético de Madrid.

