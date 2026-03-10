Ligue des Champions
Atlético - Tottenham : humilié, le gardien des Spurs est remplacé à la 17e minute !
1 min.
Soirée cauchemar pour Tottenham… Les Spurs perdent déjà 3-0 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et Antonin Kinsky, titularisé par Igor Tudor ce soir, a commis deux énormes erreurs qui ont mené au premier et le troisième but des Colchoneros.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:29
La soirée CAUCHEMARDESQUE de Kinsky avec Tottenham pour sa première en Ligue des champions 😱Voir sur X
#ATMTOT | #UCL
Au point où l’entraîneur du club londonien a décidé de le remplacer à la 17e minute de jeu. Un choix terrible pour le jeune portier tchèque, sorti sous les applaudissements d’encouragement des supporters de l’Atlético de Madrid.
