Tottenham : Cristian Romero aurait réclamé la sortie de Kinsky

C’est un réveil difficile pour les Spurs ce mercredi. En plus de l’écrasante défaite face à l’Atlético de Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions hier soir (5-2), la polémique autour du changement de gardien continue de faire couler beaucoup d’encre. En effet, après seulement un quart d’heure de jeu, Igor Tudor a décidé de sortir Antonin Kinsky du terrain. Une décision qui reste incompréhensible pour certains, interrogative pour d’autres. Or, avant que le Croate ne décide de sortir son gardien, certains fans auraient remarqué que le défenseur argentin des Spurs, Cristian Romero, avait une conversation avec son manager. Comme explique The Sun, plusieurs personnes présentes dans le stade seraient restés perturbés par l’attitude du joueur qui lui aurait fait signe de changer de portier, une sorte de conseil.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse après l’humiliation à l’extérieur, le coach a fermement déclaré que c’était son intention, pas celle d’un joueur, rien d’autre. « C’était ma décision. Après avoir vu ce qui s’est passé, c’est sûr que c’était une erreur, mais pour moi, c’était la bonne décision. Ce n’est pas facile de changer de gardien après 20 minutes ». Avant qu’il ajoute un propos fort sur cette séquence. « C’est vraiment quelque chose de très rare. En quinze ans de carrière d’entraîneur, je n’ai jamais fait cela. Mais c’était nécessaire pour préserver le joueur, préserver l’équipe. C’est une situation incroyable ».