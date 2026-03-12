Un gardien de légende détruit Igor Tudor

Peter Schmeichel n’a pas le temps de chercher ses mots, et sa dernière prise de parole a d’ailleurs été brutale. En effet, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid, le gardien de Tottenham, Antonin Kinsky, a vécu un début de soirée cataclysmique. L’équipe de Diego Simeone, après seulement un quart d’heure de jeu, avait même déjà inscrit le troisième but de son côté. Asphyxié, presque anéanti par ses erreurs, le rempart des Spurs, qui est désormais sorti du silence, a ensuite été remplacé en larmes par Guglielmo Vicario. Igor Tudor, frustré de son choix, l’a donc laissé rentrer aux vestiaires sans lui décrocher un mot.

Une attitude qui a fait réagir de nombreuses personnes après l’humiliation à Madrid (5-2). Un certain Peter Schmeichel, portier de légende en Premier League, a d’ailleurs voulu mettre de l’huile sur le feu, pointant le coach croate du doigt. « À l’avenir, lorsque son nom sera prononcé, tout le monde dans le monde du football se souviendra de ce moment. Il fallait le soutenir, au moins jusqu’à la mi-temps. Tudor a complètement détruit sa carrière. Je suis vraiment désolé pour lui » a-t-il expliqué au micro de CBS Sports.