Match Häcken - Strasbourg en direct commenté
3e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 6 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Häcken et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de UEFA Europa Conference League entre Häcken et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Häcken et Strasbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Häcken Strasbourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Häcken et Strasbourg ?
Häcken : le coach J. Gustafsson a choisi une formation en 4-2-3-1 : E. Berisha, A. Lundkvist, F. Helander, O. Samuelsson, J. Lindberg, S. Gustafson, S. Andersen, A. Layouni, M. Rygaard, A. Svanbäck, J. Dembe.
Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : M. Penders, B. Chilwell, A. Omobamidele, I. Doukouré, L. Høgsberg, M. Godo, Rafael Luís, M. Amougou, J. Enciso, S. Nanasi, S. Amo-Ameyaw.
- Qui arbitre le match Häcken Strasbourg ?
Luca Pairetto est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Häcken Strasbourg ?
Göteborg accueille le match au Gamla Ullevi.
- Quelle est la date et l'heure du match Häcken Strasbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : J. Enciso 21', M. Godo 60'.
- Qui a marqué le but pour Häcken ?
Un seul but a été inscrit pour Häcken par J. Dembe 62'.