Menu Rechercher
1 - 2
72'
UEFA Europa Conference League 2025/2026 3e journée
Häcken
1 - 2
MT : 0-1
72'
Strasbourg
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
62'
1 - 2
J. Dembe
60'
0 - 2
(PD S. Amo-Ameyaw) M. Godo
mi-temps
0 - 1
21'
0 - 1
(PD M. Godo) J. Enciso
Voir le live commenté
Classement live 6 Strasbourg 7 28 Häcken 2
Possession 61% Strasbourg Häcken
Tirs 14 9 3 5 4 7
Compositions Häcken 4-2-3-1 Strasbourg 4-4-2
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 BKH N NUL 2 RCSA
123 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Häcken Mikkel Rygaard Jensen 1/2 50% #2 Logo Strasbourg Sam Amo-Ameyaw 1/2 50% #3 Logo Strasbourg Julio Enciso 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Häcken Amor Yonas Layouni 3 #2 Logo Strasbourg Martial Godo 2 #3 Logo Häcken Silas Sinan Erhen Thorup Andersen 2
Tirs (%)
#1 Logo Häcken Adam Stefan Lundkvist 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Strasbourg Andrew Omobamidele 80/81 99% #2 Logo Häcken Olle Julius Samuelsson 55/58 95% #3 Logo Strasbourg Rafael Luís 53/56 95%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
D
N
D
V
D
V
D
N
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Karl-Johan Johnsson Karl-Johan Johnsson Blessure à la main Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet

Top commentaires

🔴TIC🏆TAC🔵 21:38 BIEN JOUÉ STRASBOURG ! 🔥 2 Répondre
Voir tous les commentaires (13)

Match Häcken - Strasbourg en direct commenté

3e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 6 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Häcken et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de UEFA Europa Conference League entre Häcken et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Häcken et Strasbourg.

Arbitres

Luca Pairetto arbitre principal
0.3
4
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Khaled Bahri arbitre assistant
Giorgio Peretti arbitre assistant
Giovanni Ayroldi quatrième arbitre
Federico La Penna arbitre VAR
Valerio Marini arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Gamla Ullevi Göteborg
Gamla Ullevi
  • Année de construction : 2009
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18800
  • Affluence moyenne : 8641
  • Affluence maximum : 18056
  • % de remplissage : 46

Match en direct

Date 06 novembre 2025 21:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ FOOT
Code BKH-RCSA
Zone Europe
Équipe à domicile Häcken
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Häcken et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Häcken Strasbourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Häcken et Strasbourg ?

Häcken : le coach J. Gustafsson a choisi une formation en 4-2-3-1 : E. Berisha, A. Lundkvist, F. Helander, O. Samuelsson, J. Lindberg, S. Gustafson, S. Andersen, A. Layouni, M. Rygaard, A. Svanbäck, J. Dembe.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : M. Penders, B. Chilwell, A. Omobamidele, I. Doukouré, L. Høgsberg, M. Godo, Rafael Luís, M. Amougou, J. Enciso, S. Nanasi, S. Amo-Ameyaw.

Qui arbitre le match Häcken Strasbourg ?

Luca Pairetto est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Häcken Strasbourg ?

Göteborg accueille le match au Gamla Ullevi.

Quelle est la date et l'heure du match Häcken Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : J. Enciso 21', M. Godo 60'.

Qui a marqué le but pour Häcken ?

Un seul but a été inscrit pour Häcken par J. Dembe 62'.

Top commentaires

🔴TIC🏆TAC🔵 21:38 BIEN JOUÉ STRASBOURG ! 🔥 2 Répondre
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier