Ligue 1

CR7 tacle encore la Ligue 1 !

Cristiano Ronaldo @Maxppp

La nouvelle interview de Cristiano Ronaldo accordée à Piers Morgan est en train de faire le tour du monde. Le Portugais est interrogé sur divers sujets, y compris le football européen. Il affirme par exemple qu’il est plus compliqué pour lui de marquer en Saudi Pro League qu’en Liga.

Le joueur d’Al-Nassr a également évoqué le niveau de notre Ligue 1, qu’il ne porte pas vraiment dans son cœur. «Le championnat français ne se résume qu’au PSG», lâche-t-il. Des propos qui confirment ce que la star pensait déjà de la L1 en décembre 2024.

