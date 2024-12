Cristiano Ronaldo détruit le niveau de la Ligue 1

Il a remis ça. Il y a près d’un an, alors qu’il se trouvait aux Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo avait allumé la Ligue 1. Récemment arrivé en Arabie saoudite pour revêtir le maillot d’Al-Nassr, le buteur lusitanien avait fait savoir qu’il estimait que la Saudi Pro League n’avait rien à envier à notre championnat hexagonal et qu’elle avait même les moyens pour devenir l’une des trois meilleures ligues du monde.

«Pour être honnête, je pense que le championnat saoudien n’est pas pire que le championnat français. En France, il y a deux-trois équipes avec un bon niveau. Pas en Saudi Pro League, elle est plus compétitive (que la Ligue 1). Je peux le dire après un an passé là-bas (…) Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, ce n’est que mon opinion et j’ai joué ici un an donc je sais de quoi je parle (…) Le championnat saoudien continue de grandir même s’il faudra du temps… Pas après pas, il atteindra le très haut niveau. Je pense qu’il deviendra l’un des trois meilleurs championnats du monde. Le peuple saoudien sera fier.»

«Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Les autres sont finis.»

Avec le coup d’envoi des Globe Soccer Awards 2024, Cristiano Ronaldo est à nouveau présent à Dubaï pour assister à cet événement. Mais avant de recevoir un potentiel trophée, la star d’Al-Nassr s’est prêtée à un jeu de questions-réponses aux côtés de Thibaut Courtois. À cette occasion, la présentatrice a rappelé à CR7 les propos qu’il avait tenus l’an dernier sur la L1 afin de savoir s’il avait changé d’avis. Et la réponse n’a pas tardé.

« (La SPL est-elle meilleure que la L1 ?) Facile, bien sûr. Je ne dis pas ça parce que je joue là-bas. Je me fiche de ce que les gens disent. Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayez de sprinter par 38, 39,40 degrés, transpirer… Venez jouer ici et vous verrez. Vous ne me croyez pas, venez. Je m’en fiche de ce que pensent les gens. Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Les autres sont finis. Les autres sont jouent, ok, mais le PSG est plus fort, ils ont de meilleurs joueurs. C’est un fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris » La LFP appréciera.