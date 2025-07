La Juventus insiste pour Randal Kolo Muani

C’est un dossier qui devrait agiter tout l’été, et pour cause, il s’agit d’un international français, Randal Kolo Muani. Prêté, globalement avec succès, à la Juventus Turin lors de la deuxième partie de saison, l’attaquant a retrouvé le sourire en Serie A. Et la confiance de son entraîneur, Igor Tudor, qui n’était pourtant pas celui qui l’a accueilli à son arrivée. Le technicien croate souhaite absolument conserver le Français, comme il l’a assuré à sa direction.

Du coup, cette dernière travaille pour valider un transfert définitif mais rien n’est simple pour la Juventus Turin. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, elle ne lâche pas la direction du PSG pour obtenir un nouveau prêt, avec une option d’achat. Côté parisien, il serait demandé a minima une obligation d’achat, alors qu’un transfert est même privilégié par l’état-major parisien.