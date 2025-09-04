Edon Zhegrova adresse un dernier message au LOSC

Parti il y a quelques jours du LOSC, Edon Zhegrova a tenu à adresser un ultime message aux supporters nordistes. L’ailier kosovar de 26 ans, désormais joueur de la Juventus en Serie A, avait marqué les esprits à Lille, notamment lors de la première moitié de saison 2024/2025 avec 8 buts et 2 passes décisives en 21 matchs, avant que les blessures ne viennent freiner son élan.

Sur ses réseaux sociaux, Zhegrova a tenu à exprimer toute sa gratitude : « Le LOSC, tu seras à jamais dans mon cœur, ainsi que tous les supporters qui m’ont soutenu depuis le début. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, le staff et tout le monde pour tout. Je vous souhaite le meilleur et j’espère que nous nous reverrons bientôt. » Un message fort, à l’image du lien qu’il avait su tisser avec le club et son public.