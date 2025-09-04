Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Edon Zhegrova adresse un dernier message au LOSC

Par Allan Brevi
1 min.
Edon Zhegrova avec Lille @Maxppp

Parti il y a quelques jours du LOSC, Edon Zhegrova a tenu à adresser un ultime message aux supporters nordistes. L’ailier kosovar de 26 ans, désormais joueur de la Juventus en Serie A, avait marqué les esprits à Lille, notamment lors de la première moitié de saison 2024/2025 avec 8 buts et 2 passes décisives en 21 matchs, avant que les blessures ne viennent freiner son élan.

La suite après cette publicité
Le Petit Lillois ⚜️
👋 Le message d’adieu d’Edon Zhegrova : « Le LOSC, tu seras à jamais dans mon cœur, ainsi que tous les supporters qui m’ont soutenu depuis le début. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, le staff et tout le monde pour tout. Je vous souhaite le meilleur et j’espère que nous nous reverrons bientôt. »
Voir sur X

Sur ses réseaux sociaux, Zhegrova a tenu à exprimer toute sa gratitude : « Le LOSC, tu seras à jamais dans mon cœur, ainsi que tous les supporters qui m’ont soutenu depuis le début. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, le staff et tout le monde pour tout. Je vous souhaite le meilleur et j’espère que nous nous reverrons bientôt. » Un message fort, à l’image du lien qu’il avait su tisser avec le club et son public.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Ligue 1
Lille
Juventus
Edon Zhegrova

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Juventus Logo Juventus Turin
Edon Zhegrova Edon Zhegrova
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier