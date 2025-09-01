Menu Rechercher
La Juventus double l’OM et s’offre Edon Zhegrova

Voulant renforcer son secteur offensif, la Juventus vient de trouver son bonheur en bouclant l’arrivée du Lillois Edon Zhegrova.

Edon Zhegrova a donné le tournis à la défense de la Juventus @Maxppp

Élément majeur de Lille au cours des dernières saisons, Edon Zhegrova (26 ans) reste sur une seconde partie de saison 2024/2025 polluée par les blessures. Les six mois précédents, l’ailier kosovar avait en revanche brillé de mille feux (8 buts et 2 passes décisives en 21 matches). Alors que son contrat arrivait à son terme dans un an, il était suivi lors de ce mercato.

Voulant renforcer son secteur offensif, l’Olympique de Marseille aura longuement tenté sa chance pour boucler l’opération. Si le joueur a apprécié le projet phocéen et était d’accord pour rejoindre l’Olympique de Marseille, Lille a fixé ses exigences. De quoi permettre à la Juventus de venir jouer la concurrence.

La Juventus a doublé l’OM

Le club italien a finalement réussi à prendre le meilleur dans ce dossier et a convenu d’un transfert avoisinant les 20 millions d’euros pour le natif d’Herford. Après Saint-Trond, Genk et Bâle, l’international kosovar va découvrir un cinquième club dans sa carrière.

LOSC
Edon Zhegrova transféré à la Juventus FC 🇮🇹

Après trois saisons et demi, 107 matchs et 26 buts toutes compétitions confondues au détour de 3 campagnes européennes, Edon Zhegrova (26 ans) quitte le LOSC pour la Juventus FC (Serie A). Les deux clubs et le joueur se sont mis d’accord pour le transfert de l’attaquant international kosovar.

Le communiqué ➡️

Bonne route Edon, et merci pour ces frissons ❤️
Voir sur X

«Après trois saisons et demi, 107 matchs et 26 buts toutes compétitions confondues au détour de 3 campagnes européennes, Edon Zhegrova (26 ans) quitte le LOSC pour la Juventus FC (Serie A). Les deux clubs et le joueur se sont mis d’accord pour le transfert de l’attaquant international kosovar», peut-on lire dans le communiqué des Dogues.

