La Juventus mise sur Loïs Openda

L’été a été agité du côté de la Juventus au niveau des attaquants. En effet, le club italien a dû mettre en place un bras de fer avec le buteur Dusan Vlahovic qui ne souhaite pas prolonger. Pour autant, cela n’a pas empêché la Vecchia Signora de recruter un nouveau buteur avec le Canadien Jonathan David qui est arrivé libre de tout contrat de Lille.

Un joli ajout pour l’équipe d’Igor Tudor qui souhaitait conserver Randal Kolo Muani. Prêté l’an dernier par le Paris Saint-Germain, ce dernier avait notamment marqué 8 buts en 16 matches de Serie A et avait su prendre le meilleur sur Dusan Vlahovic. Cependant, les négociations avec les Franciliens n’ont pas abouti sur un transfert définitif.

Loïs Openda file en Italie

Devant changer de fusil d’épaule, le club turinois a donc misé sur un autre joueur passé par la Ligue 1 avec l’ancien Lensois Loïs Openda. Le buteur belge de 25 ans qui évoluait depuis deux ans au RB Leipzig restait sur 41 buts et 18 passes décisives en 93 matches avec le club saxon. De quoi convaincre la Juventus de miser 40 millions d’euros.

«Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le club RB Leipzig pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2026, des droits sportifs du joueur Ikoma-Loïs Openda, pour un montant de 3,3 millions d’euros. Des primes d’un montant maximal de 0,8 million d’euros sont également prévues en cas d’atteinte de certains objectifs sportifs. L’accord prévoit également l’obligation pour la Juventus d’acquérir définitivement les droits sportifs du joueur si certaines conditions sont remplies au cours de la saison sportive 2025/2026. Le montant convenu pour l’acquisition définitive éventuelle s’élève à 40,6 millions d’euros, payables en quatre exercices, auxquels s’ajoutent des frais accessoires de 1,7 million d’euros», annonce le communiqué de la Vecchia Signora.