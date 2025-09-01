Gertruida en route vers Sunderland

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Lutsharel Geertruida ne rejoindra pas la Canebière. Selon nos informations, c’est Sunderland qui est en pole position et qui devrait accueillir le défenseur international néerlandais, âgé de 25 ans.

Sunderland a déjà déboursé près de 165 M€ sur le mercato estival, avec 12 recrues, dont une qui a le même profil que Geertruida, à savoir l’ancien Parisien Nordi Mukiele.