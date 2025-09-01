Menu Rechercher
Gertruida en route vers Sunderland

Par Aurélien Léger-Moëc
Lutsharel Geertruida avec le RBL @Maxppp

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Lutsharel Geertruida ne rejoindra pas la Canebière. Selon nos informations, c’est Sunderland qui est en pole position et qui devrait accueillir le défenseur international néerlandais, âgé de 25 ans.

Santi Aouna
🚨EXCL: 🔴🇳🇱 #PL |

❗️Sunderland est désormais en pôle position dans le dossier de Lutsharel Geertruida

➡️ L'OM pourrait désormais se positionner sur une autre alternative

Avec @sebnonda

Sunderland a déjà déboursé près de 165 M€ sur le mercato estival, avec 12 recrues, dont une qui a le même profil que Geertruida, à savoir l’ancien Parisien Nordi Mukiele.

