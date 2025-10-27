Liverpool : Wayne Rooney fustige Virgil Van Dijk et Mohamed Salah

Depuis plusieurs semaines, Liverpool ronronne. Malgré un mercato estival très onéreux avec 482 millions d’euros dépensés dans le sens des arrivées, les Reds n’arrivent pas à être aussi consistants que l’année dernière. Malgré une nette victoire à Francfort en Ligue des Champions, le club de la Mersey a concédé une cinquième défaite en six matches ce samedi à Brentford. Fautif sur un but lors de cette rencontre, Virgil Van Dijk en a pris pour son grade. Dans son dernier podcast, Wayne Rooney, légende de Manchester United, a fusillé le défenseur néerlandais et Mohamed Salah :

«Personne n’a rien vu venir, ils ont été frappés rapidement, durement, et je pense qu’ils ont du mal à trouver un moyen de s’en sortir. Il s’agit d’un moment où le manager et les leaders de l’équipe doivent trouver une solution très rapidement. Les deux joueurs, Virgil van Dijk et Mohamed Salah, ont signé de nouveaux contrats, mais je ne pense pas qu’ils aient vraiment dirigé l’équipe cette saison. Je pense que le langage corporel en dit long, et je pense que nous voyons un langage corporel légèrement différent de la part de ces deux-là. Ils sont les deux meilleurs joueurs de l’équipe et si leur langage corporel n’est pas correct, cela affecte tous les autres. Il est possible que je me trompe, mais si j’étais un supporter de Liverpool ou le manager, cela me préoccuperait beaucoup.»