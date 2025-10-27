Liverpool : Andy Roberston tire la sonnette d’alarme après le revers contre Brentford

Après une large victoire contre l’Eintracht Francfort en C1 (5-1), Liverpool a rechuté en Premier League en s’inclinant 3-2 sur la pelouse de Brentford, signant ainsi une quatrième défaite consécutive en championnat. Les hommes d’Arne Slot ont été rapidement débordés : Dango Ouattara a ouvert le score dès la 5e minute avant que Kevin Schade ne double la mise. Milos Kerkez a réduit l’écart avant la pause, mais un penalty d’Igor Thiago a scellé le sort des Reds malgré un dernier but de Mohamed Salah. Andy Robertson, entré en jeu en seconde période, n’a pas caché sa frustration après cette nouvelle contre-performance et a livré un constat sans détour.

« Nous n’avons pas suivi notre plan de jeu. On n’a pas été assez bons sans le ballon. On savait à quoi s’attendre ici, Brentford se bat toujours, met des corps dans la surface et joue les seconds ballons. On a concédé sur une longue touche après cinq minutes, c’est inacceptable. On a joué dans leurs mains. Personne ne te laisse le contrôle dans ce championnat. Chaque équipe a un plan, eux ont parfaitement joué le leur, nous pas du tout. Si tu crois que tu peux juste arriver, avoir la possession et marquer tranquillement, ça n’arrive jamais », a-t-il déclaré au micro de LFC TV. Le capitaine des Reds a ensuite reconnu que Liverpool avait été trop faible dans tous les domaines, notamment sur le plan tactique. « Quand on est mené 3-1, on se retrouve à se concentrer sur l’attaque, et ça devient chaotique. Il n’y a pas de structure, ce qui n’est jamais bon. On marque un but, d’accord. On essaie d’attaquer et on a failli marquer à la fin, mais, honnêtement, un match nul aujourd’hui aurait été flatteur. Il faut travailler plus dur, à l’entraînement, en match, dans la récupération. Quand on joue pour ce club, les gens attendent des résultats. Le seul moyen de s’en sortir, c’est de travailler davantage, courir un peu plus et mieux prendre soin de soi », a-t-il conclu.