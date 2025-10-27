La Juventus décide de virer Igor Tudor !

La crise est totale du côté de la Juventus. Que ce soit le contenu qui est très décevant offensivement comme défensivement ou les résultats, la Vecchia Signora déçoit en ce début de saison. L’équipe d’Igor Tudor pointe à la huitième place de Serie A à six points des leaders, le Napoli et l’AS Roma. En Ligue des Champions, l’équipe n’a pris que deux points en trois matches et figure à la 25e place, soit en dehors des positions qualificatives.

Un bilan loin du prestige du club turinois. Sur une série de trois défaites de rang et de huit rencontres sans victoire (5 nuls, 3 revers), la Juventus s’est inclinée ce dimanche soir d’une courte tête face à la Lazio. Un nouveau résultat négatif qui a encore fragilisé un peu plus la position du coach Igor Tudor qui confirmait la mauvaise situation de son équipe : «c’est une période difficile et nous en sommes tous responsables.»

La Juventus a pris sa décision

«Je ne pense pas à moi, je vois que tout le monde me pose ces questions, mais je ne pense pas à moi. Je vis dans le présent et je m’en fous de l’avenir. Je suis lucide et conscient des problèmes qui existent», confiait ensuite l’ancien coach de l’Olympique de Marseille quant à son avenir. Sur la sellette, Igor Tudor voit son aventure turinoise se compliquer et même prendre fin.

En effet, le coach de 47 ans vient d’être démis de ses fonctions et n’est plus le coach de la Juventus. Un communiqué des Bianconeri vient d’arriver pour annoncer la nouvelle : «la Juventus FC annonce avoir relevé aujourd’hui Igor Tudor de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première masculine, ainsi que de son staff composé d’Ivan Javorcic, Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci.»

Coach de l’équipe U23 qui évolue en Serie C, Massimo Brambilla prend temporairement la tête de l’équipe pour un intérim en attendant la nomination d’un nouveau numéro un. «Le Club annonce également avoir confié temporairement l’équipe première masculine à Massimiliano Brambilla, qui sera sur le banc pour le match Juventus-Udinese mercredi soir. Le Club remercie Igor Tudor et l’ensemble de son équipe pour leur professionnalisme et leur dévouement au cours des derniers mois et leur souhaite le meilleur pour leur future carrière», a également lâché la Juventus.