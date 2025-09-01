Eljif Elmas retourne au Napoli

Eljif Elmas est de retour au Napoli. Vendu au RB Leipzig en janvier 2024 pour 24 M€, le milieu de terrain macédonien avait été prêté au Torino par le club allemand un an plus tard. Revenu en Allemagne cet été, Elmas plie déjà bagage. Il vient d’être prêté au Napoli.

«Le SSC Napoli annonce avoir acquis, sous forme de prêt avec option d’achat, les services sportifs du footballeur Eljif Elmas, qui évoluait jusqu’alors au RasenBallsport Leipzig. Né le 24 septembre 1999, le footballeur macédonien a fait ses classes dans les équipes juniors du Rabotnički et de l’Étoile rouge. Après son passage à Fenerbahçe, Eljif a rejoint Naples en juillet 2019, disputant 189 matchs et marquant 19 buts toutes compétitions confondues, contribuant à la victoire d’une Coupe d’Italie et du championnat en 2023. Il revient sous le maillot bleu après avoir joué avec Leipzig et Turin», peut-on lire sur le communiqué.