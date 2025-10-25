Serie A : Côme accroché à Parme, l’Udinese dompte Lecce

La 8e journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec deux rencontres programmées à 15h. Sur la pelouse de l’Ennio Tardini, Côme, pourtant largement dominateurs dans le jeu, n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) face à Parme. Avec ce résultat, les hommes de Cesc Fabregas pointent au 6e rang.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Côme 13 8 +4 3 4 1 9 5 15 Parme 7 8 -4 1 4 3 3 7

Dans l’autre rencontre, l’Udinese a retrouvé le chemin de la victoire après quatre matches sans succès. Portés par des réalisations de Karlström (16e), Davis (37e) et Buksa (89e), les Bianconeri ont glané trois points précieux. Les buts de Berisha et Ndri au retour des vestiaires n’auront rien changé (3-2). Au classement, Lecce est 16e alors que l’Udinese remonte au 8e rang.