Serie A

Serie A : Côme accroché à Parme, l’Udinese dompte Lecce

Par Josué Cassé
1 min.
fabregas @Maxppp
terminé - 15:00 Parme 0 Côme 0
terminé - 15:00 Udinese 3 Lecce 2

La 8e journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec deux rencontres programmées à 15h. Sur la pelouse de l’Ennio Tardini, Côme, pourtant largement dominateurs dans le jeu, n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) face à Parme. Avec ce résultat, les hommes de Cesc Fabregas pointent au 6e rang.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
6 Logo Côme Côme 13 8 +4 3 4 1 9 5
15 Logo Parme Parme 7 8 -4 1 4 3 3 7

Dans l’autre rencontre, l’Udinese a retrouvé le chemin de la victoire après quatre matches sans succès. Portés par des réalisations de Karlström (16e), Davis (37e) et Buksa (89e), les Bianconeri ont glané trois points précieux. Les buts de Berisha et Ndri au retour des vestiaires n’auront rien changé (3-2). Au classement, Lecce est 16e alors que l’Udinese remonte au 8e rang.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Serie A
Udinese
Lecce
Côme
Parme

