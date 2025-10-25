Naples-Inter : les compositions officielles

Giflé en milieu de semaine par le PSV Eindhoven, Naples se doit de réagir en Serie A. Les Partenopei reçoivent l’Inter (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h). En cas de victoire, les deux équipes peuvent prendre la tête de la Serie A grâce au match nul de l’AC Milan contre Pise.

Antonio Conte a dû composer son 4-1-4-1 avec de nombreux absents. Déjà Alex Meret, blessé au pied et qui pourrait manquer deux mois de compétition. C’est donc Vanja Milinkovic-Savic qui sera dans les buts. Lobotka est aussi contraint de laisser sa place à Gilmour. De Bruyne et McTominay sont bien présents au milieu de terrain et Neres jouera faux 9 à cause de la fatigue musculaire d’Hojlund et Lukaku toujours out. Quant à l’Inter, Christian Chivu mise sur un habituel 3-5-2. Nous retrouvons les titulaires comme Akanji, Acerbi et Bastoni en défense centrale. Bonny enchaîne et profite de la blessure de Thuram pour être au côté de Lautaro Martinez sur le front de l’attaque.

Les compositions officielles :

Naples : Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola - Gilmour - Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - Neres

Inter : Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Bonny, Lautaro