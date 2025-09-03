Menu Rechercher
Ballon d’Or : la nouvelle sortie forte de Koundé

Interrogé sur la course au Ballon d’Or, Jules Koundé a refusé de trancher entre ses deux coéquipiers, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Le défenseur du Barça a salué leurs saisons exceptionnelles, soulignant à la fois la précocité et l’impact du jeune prodige espagnol, mais aussi la maturité et la régularité retrouvée de l’ailier français.

«J’ai déjà répondu, je vais le refaire. Les deux méritent. Ils ont fait une saison extraordinaire, avec des trophées à la clé. En étant coéquipier des deux, c’est difficile. Ce n’est pas moi qui vote et il y a des arguments pour les deux. Je suis très content d’être avec Lamine, de voir comme il nous porte. Ousmane a atteint une sorte de plénitude, il joue son meilleur foot, avec les statistiques, que le meilleur gagne»

