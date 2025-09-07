La mise au point d’Hugo Ekitike sur le PSG

Joueur du Paris Saint-Germain entre 2022 et 2023, Hugo Ekitike a connu un passage compliqué au sein du club francilien. Désormais joueur de Liverpool et de l’équipe de France, le buteur de 23 ans a été interrogé sur son aventure parisienne. Le principal intéressé ne voit pas son parcours comme une revanche, mais comme une étape qui lui a permis de grandir. Ce n’est pas une revanche. C’est le football qui parle, je me suis accroché, j’ai toujours cru en moi, mais parler de revanche pas vraiment a-t-il débuté avant de poursuivre.

«Il n’y a aucune haine avec Galtier ou le PSG, c’est de l’apprentissage. Je n’ai aucun regret, j’ai progressé en tant que joueur et humain quand je retrace mon parcours au PSG. Tout ce qui a été dit à Paris n’a pas été fait avec une vraie vision de ma personne et du joueur que j’ai été. Cela fait partie des aléas du football, j’étais dans un grand club avec d’immenses stars parmi les plus grandes que le football ait connu. Forcément, cela a été un passage compliqué, mais nécessaire. Aujourd’hui je suis à Liverpool, je suis regardé, les gens me voient d’une autre manière. Retourner ici en France avec les Bleus et montrer le joueur que je suis, c’est un plaisir et j’espère que ça va continuer», a-t-il conclu.