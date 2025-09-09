Portugal : Cristiano Ronaldo égale un nouveau record

Alors qu’il affronte actuellement la Hongrie, le Portugal a pris provisoirement la tête du classement du groupe F grâce à un penalty transformé par Cristiano Ronaldo. Un but qui permet aux Lusitaniens de mener actuellement 2 buts à 1.

Mais cette réalisation permet surtout à CR7 d’égaler un nouveau record. Avec 39 réalisations au compteur, le numéro 7 portugais a rejoint le Guatémaltèque Carlos Ruiz au classement du meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires pour une Coupe du Monde. Ruiz détenait seul ce record depuis 2016.