Eliminatoires CM - Europe
Portugal : Cristiano Ronaldo égale un nouveau record
Alors qu’il affronte actuellement la Hongrie, le Portugal a pris provisoirement la tête du classement du groupe F grâce à un penalty transformé par Cristiano Ronaldo. Un but qui permet aux Lusitaniens de mener actuellement 2 buts à 1.
L'Équipe @lequipe – 22:06
IL EST IMMORTEL ! Nouveau record pour Cristiano Ronaldo avec ce penaltyVoir sur X
Suivez le match en direct sur L’Équipe live foot #lequipeFOOT
Mais cette réalisation permet surtout à CR7 d’égaler un nouveau record. Avec 39 réalisations au compteur, le numéro 7 portugais a rejoint le Guatémaltèque Carlos Ruiz au classement du meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires pour une Coupe du Monde. Ruiz détenait seul ce record depuis 2016.
