Steve Mandanda prend sa retraite !

Cet été, plusieurs champions du monde 2018 ont choisi de faire leur grand retour en Ligue 1. Olivier Giroud a signé à Lille, Florian Thauvin est allé juste à côté, à Lens, tandis que Paul Pogba a préféré le Sud et l’AS Monaco. Mais tous les héros de Russie n’ont pas la chance de pouvoir continuer à jouer. En attendant la décision de Samuel Umtiti, Steve Mandanda vient d’annoncer qu’il raccrochait les crampons, à 40 ans.

« J’ai eu besoin de prendre mon temps pour l’accepter, déjà, parce que ce n’est pas simple, mais oui j’arrête. (…) J’ai eu une grande période de réflexion parce que j’ai eu beaucoup d’appels, mais j’ai dit non à chaque fois », a-t-il déclaré à L’Équipe. Quand il dit qu’il a été sollicité, Mandanda parle de plusieurs clubs de L1 et de L2 (Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier) selon le quotidien.

Champion du monde en 2018

Libre de tout contrat depuis son départ de Rennes cet été, l’ancien international tricolore a donc préféré prendre le temps pour réfléchir et dire stop. Si la décision ne fut visiblement pas simple à prendre, Mandanda peut toutefois être fier de mettre un terme à une carrière de 20 ans au plus haut niveau. Il se sera fait connaître en débarquant à l’Olympique de Marseille à 23 ans. Sous le maillot phocéen (2008-2016 puis 2017-2022), le portier a conquis un titre de champion de France (2010), trois Coupes de la Ligue (2010, 2011, 2012) et deux Trophées de Champions (2011, 2012). Il a également été couronné meilleur gardien de L1 à cinq reprises.

Homme d’expérience et leader de vestiaire, Steve Mandanda se souviendra également de son passage en équipe de France (2008-2022). S’il a dû jouer les doublures d’Hugo Lloris, l’ancien Marseillais compte tout de même 35 sélections et a remporté une Coupe du Monde (2018) et une Ligue des nations (2021) avant de dire adieu aux Bleus après al finale perdue du Mondial 2022 au Qatar.