EdF : les vérités de Steve Mandanda sur sa concurrence avec Hugo Lloris

Par Jordan Pardon
Steve Mandanda avec Rennes @Maxppp

14 années chez les Bleus, pour 35 sélections. C’est le bilan international de Steve Mandanda, arrivé en équipe de France en 2008 pour succéder à Grégory Coupet, mais déclassé par l’émergence du phénomène Hugo Lloris quelques mois plus tard. Ce mercredi, le premier a annoncé la fin de sa carrière professionnelle à l’âge de 40 ans, et il a notamment été invité à commenter sa relation avec son éternel concurrent, titulaire au poste pendant plus de 10 ans.

«La concurrence et la comparaison étaient légitimes, c’est le sport de haut niveau. Mais, entre nous, il n’y a jamais eu le moindre problème. Je pense qu’on a tous les deux un profond respect l’un envers l’autre, retrace Mandanda. On était deux garçons assez réservés, Hugo peut-être un peu plus que moi. Et puis, notre admiration mutuelle a grandi au fil de notre parcours en bleu. Ce qui m’a aidé, avec le temps, c’est que je n’ai jamais été considéré vraiment comme numéro 2. J’avais encore un rôle à jouer dans le groupe, j’étais de toutes les réunions de cadres, je discutais des primes avec les tauliers, etc. Même si j’ai mal vécu de perdre cette place de numéro 1, je m’en suis plus voulu à moi-même. La facilité, ç'aurait été d’accuser les médias, le coach. Non, non, le coach (Raymond) Domenech m’a mis numéro 1. Je n’ai pas eu les épaules à ce moment-là pour assumer ce statut.»

