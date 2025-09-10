Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Espagne : Luis De La Fuente donne des nouvelles inquiétantes de Gavi

Par Maxime Barbaud
1 min.
Gavi avec le FC Barcelone @Maxppp

Le Barça est inquiet pour Gavi et il y a de quoi. Depuis son retour de blessure, une rupture des ligaments croisés, il y a un an, le milieu de terrain n’a pas retrouvé son niveau qui était le sien avant sa longue absence de douze mois. Il est à nouveau touché à ce même genou droit et doit observer une période de repos. La douleur ne s’est jamais complètement estompée et l’incertitude plane. Il est même question d’une nouvelle opération, une arthroscopie.

La suite après cette publicité

Si le Barça n’a pas communiqué encore sur l’état de santé du joueur de 21 ans, Luis De La Fuente a vendu la mèche sur la Cadena Ser la nuit dernière. «J’ai parlé avec Gavi. Il est triste et en attente d’une éventuelle opération du ménisque, a confirmé le sélectionneur espagnol. Gavi suit toutes les directives médicales afin de ne pas atteindre cet extrême et de ne pas avoir à être opéré du ménisque interne de son genou droit. Il a notre soutien.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Eliminatoires CM - Europe
Barcelone
Espagne
Luis de la Fuente
Gavi

En savoir plus sur

Liga Liga
Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Barcelone Logo Barcelone
Espagne Flag Espagne
Luis de la Fuente Luis de la Fuente
Gavi Gavi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier