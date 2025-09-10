Espagne : Luis De La Fuente donne des nouvelles inquiétantes de Gavi

Le Barça est inquiet pour Gavi et il y a de quoi. Depuis son retour de blessure, une rupture des ligaments croisés, il y a un an, le milieu de terrain n’a pas retrouvé son niveau qui était le sien avant sa longue absence de douze mois. Il est à nouveau touché à ce même genou droit et doit observer une période de repos. La douleur ne s’est jamais complètement estompée et l’incertitude plane. Il est même question d’une nouvelle opération, une arthroscopie.

Si le Barça n’a pas communiqué encore sur l’état de santé du joueur de 21 ans, Luis De La Fuente a vendu la mèche sur la Cadena Ser la nuit dernière. «J’ai parlé avec Gavi. Il est triste et en attente d’une éventuelle opération du ménisque, a confirmé le sélectionneur espagnol. Gavi suit toutes les directives médicales afin de ne pas atteindre cet extrême et de ne pas avoir à être opéré du ménisque interne de son genou droit. Il a notre soutien.»