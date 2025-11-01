Menu Rechercher
Commenter 17
Premier League

PL : Arsenal s’impose à Burnley et prend le large en tête, Manchester United tenu en échec par Nottingham Forest

Par Kevin Massampu
1 min.
Viktor Gyökeres avec Arsenal @Maxppp
terminé - 16:00 Brighton 3 Leeds 0
terminé - 16:00 Burnley 0 Arsenal 2
terminé - 16:00 Fulham 3 Wolverhampton 0
terminé - 16:00 Crystal Palace 2 Brentford 0
terminé - 16:00 Nottingham 2 Man United 2

Arsenal continue son cavalier seul en tête de la Premier League. En déplacement à Turf Moor pour affronter Burnley ce samedi, dans le cadre de la 10e journée, les Gunners se sont imposés (0-2) grâce au quatrième but de Viktor Gyökeres et à une réalisation de Declan Rice. Mikel Arteta et ses joueurs prennent provisoirement sept points d’avance au classement sur Bournemouth, deuxième, qui ira à Manchester City dimanche.

La suite après cette publicité
Burnley 0 Arsenal 2 14' V. Gyökeres 35' D. Rice terminé Logo Canal + Sport 360

Sur les autres pelouses anglaises lors de ce multiplex de 16h, Manchester United a été tenu en échec à Nottingham Forest (2-2) et rate l’occasion de monter à la troisième marche du podium. Dans le même temps, Brighton et Fulham ont respectivement corrigé Leeds et Wolverhampton (3-0), tandis que Crystal Palace a battu son voisin londonien Brentford (2-0), avec un nouveau but de Jean-Philippe Mateta.

Les résultats du multiplex de 16h :

Burnley 0 - 2 Arsenal : Viktor Gyökeres (14e) et Declan Rice (35e)

Nottingham Forest 2 - 2 Manchester United : Morgan Gibbs-White (48e) et Nico Savona (50e) / Casemiro (34e) et Amad Diallo (81e)

Brighton 3 - 0 Leeds : Danny Welbeck (11e) et Diego Gomez (64e et 70e)

Fulham 3 - 0 Brentford : Ryan Sessegnon (9e), Harry Wilson (62e) et Yerson Mosquera (75e, CSC)

Crystal Palace 2 - 0 : Jean-Philippe Mateta (30e) et Nathan Collins (51e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Brighton
Leeds
Burnley
Arsenal
Crystal Palace
Brentford
Fulham
Wolverhampton
Nottingham
Man United

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Brighton Logo Brighton
Leeds Logo Leeds
Burnley Logo Burnley
Arsenal Logo Arsenal FC
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Brentford Logo Brentford
Fulham Logo Fulham
Wolverhampton Logo Wolverhampton
Nottingham Logo Nottingham Forest
Man United Logo Manchester United FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier