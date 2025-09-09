L’Equipe de France et Didier Deschamps sous pression, le Barça craint le pire pour Gavi

Les Bleus sont scrutés

L’Equipe de France dispute son deuxième match de qualification ce soir face à l’Islande. La rencontre se déroulera au Parc des Princes, stade du PSG qui est actuellement en conflit ouvert avec Didier Deschamps après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. Malgré les polémiques, le sélectionneur français devrait bien aligner Barcola en tant que titulaire. « On vote la confiance », placarde L’Equipe ce matin, en référence à la chute de Bayrou et de son gouvernement. La rencontre des Bleus sera particulièrement scrutée du côté du PSG, surtout si malheur arrivait à Bradley Barcola. Pour le journal Le Parisien, « ce n’est pas le moment de se déchirer ». Il faudra faire le boulot face à l’Islande et repartir avec les trois points de la victoire. DD se sait sous pression, surtout que l’ombre de Zinédine Zidane plane toujours. Si on sait que le natif de Bayonne dira au revoir à l’équipe de France après la Coupe du monde, on ne connaît toujours pas l’identité de son successeur, du moins officiellement. Car en coulisses, L’Equipe indique dans ses colonnes que Zinédine Zidane se prépare en silence à prendre les rênes de l’équipe de France. Zizou observe attentivement les joueurs et les compétitions auxquelles participent les joueurs éligibles à la sélection. Plusieurs de ses proches affirment que l’ancien Ballon d’Or 1998 observe et sait tout.

Gavi fait peur au Barça

On file en Catalogne avec le Barça qui n’a malheureusement pas les mêmes problèmes de riches que son rival. Le journal Sport déplore deux nouvelles victimes du côté d’Hansi Flick avec les blessures de Frenkie de Jong et de Gavi. Le Néerlandais a dû quitter le rassemblement des Pays-Bas à cause d’une légère blessure musculaire en haut de la cuisse droite. Le Barça n’a pas précisé la durée de son indisponibilité mais ce n’est pas une bonne nouvelle à moins de 3 semaines du choc face au PSG en LDC. Concernant Gavi, « la préoccupation est plus grande » comme l’explique le journal AS. Touché au genou, le milieu a dû déclarer forfait avec l’Espagne. Si Hansi Flick se voulait rassurant et espérait récupérer son joueur après la trêve, sa blessure pourrait être plus grave que prévu. D’après le média, si sa douleur au genou droit ne s’atténue pas dans les prochains jours, une arthroscopie pourrait être envisagée. Gavi est touché au même genou qu’il y a deux ans et qui l’avait tenu écarté des terrains pendant plus d’un an. En cas de nouvelle intervention, ce serait évidemment un nouveau coup dur pour le Barça et pour le joueur qui avait réalisé une pré-saison plus qu’intéressante.

La presse espagnole ravie pour Tchouaméni

Un milieu de terrain qui impressionne en ce début de saison. Si Manu Koné fait le sale boulot entre guillemets, c’est pour permettre à Aurélien Tchouaméni de briller de mille feux et ça, ça fait plaisir au journal AS. Dans la lignée de son excellent début de saison avec le Real Madrid, Tchouaméni a confirmé sa grande forme avec les Bleus avec cette sublime passe décisive pour Mbappé face à l’Ukraine. Métamorphosé sous les ordres de Xabi Alonso, l’ancien Monégasque semble parti pour faire une grande saison et devenir l’un des piliers de l’Équipe de France et du Real Madrid. Une montée en puissance qui ne va clairement pas faire les affaires d’Eduardo Camavinga. Le Français s’est fait une entorse à la cheville le 10 août lors d’un entraînement à Valdebebas, ce qui a écourté sa préparation de pré-saison. Le problème semblait mineur, mais le temps montre que c’était plus grave, et dans le cas de Camavinga, joueur sujet aux blessures, Madrid se veut particulièrement prudent, explique le journal AS. L’objectif pour Cama est de revenir dans le groupe pour le match de LDC face à Marseille. Le milieu de terrain va devoir redoubler d’efforts pour récupérer sa place aussi bien en Équipe de France qu’au Real Madrid, puisque Tchouaméni semble désormais bien installé.