Ligue des Champions

Samir Nasri allume l’arbitrage… et l’OM

Par Jordan Pardon
1 min.
Samir Nasri @Maxppp
Marseille 0-1 Atalanta

Samir Nasri refuse de se cacher derrière l’arbitrage. S’il a pointé du doigt la qualité de l’arbitrage sur le plateau de Canal après la défaite de l’OM face à l’Atalanta (0-1), l’ancien international tricolore a estimé que les Marseillais n’avaient pas été à la hauteur de ce rendez-vous européen. Encore une fois.

«L’arbitrage n’a pas été à la hauteur, mais dans tous les sens. Le but refusé aux Bergamasques (de Lookman, à la 69e), je ne vois pas sur quoi il est basé, et les Marseillais ont aussi raté leur match. Il ne faut pas s’en prendre à l’arbitrage, ils ont commencé à jouer à 10 minutes de la fin du match, ils étaient en retard sur tout», a exprimé le Marseillais.

Pub. le - MAJ le
