Ligue des Champions

Club Bruges - FC Barcelone : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Club Bruges ce mercredi à 21h à l’occasion de la 4e journée de la phase régulière de la Ligue des champions, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Avec deux victoires et une défaite, les hommes d’Hans-Dieter Flick, actuellement 13es du classement, voudront s’imposer pour se rapprocher du top 8, synonyme de qualification directe en huitièmes de finale. De son côté, le club belge reste sur une grosse défaite face au rouleau compresseur bavarois (4-0).

Pour ce faire, le technicien allemand a aligné un 4-2-3-1 avec Ferran Torres en pointe accompagné par Lamine Yamal, Fermin Lopez et Marcus Rashford derrière lui. En l’absence de Pedri blessé, Casado est titulaire au milieu avec De Jong tandis qu’Eric Garcia occupera le poste de défenseur central avec Araujo. Du côté des Belges, Ordonez est placé en défense aux côtes de Sabbe, Mechele et Seys.

Les compositions officielles :

Bruges : Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys – Stankovic, Onyedika, Vanaken – Forbs, Tresoldi, Tzolis.

Barça : Scszesny – Koundé, Garcia, Araujo, Baldé – Casado, De Jong – Yamal, Fermin, Rashford – Torres.

Pub. le - MAJ le
