Ligue des Champions

OM : ça a chauffé entre Roberto De Zerbi et CJ Egan-Riley

Par Jordan Pardon - Valentin Feuillette
1 min.
CJ Egan-Riley sous les couleurs de l'OM. @Maxppp
Marseille 0-1 Atalanta

La fin de match d’OM - Atalanta est montée en température. Si la rencontre n’avait pas été des plus emballantes que le Vélodrome ait pu accueillir, ses quinze dernières minutes ont été explosives. Lookman a eu un sérieux accrochage avec son entraîneur Ivan Juric, tandis que CJ Egan-Riley s’est pris le bec avec Roberto De Zerbi à sa sortie (79e), quelques minutes avant le but de Samardzic (90e).

OM-Atalanta: l'échange très tendu sur le banc entre De Zerbi et Egan-Riley
Mécontent d’être remplacé par Angel Gomes, le défenseur anglais a frappé dans une bouteille d’eau au moment de retourner sur le banc. Il a continué d’exprimer sa frustration en s’adressant à son entraîneur Roberto De Zerbi, venu lui taper dans la main. S’en est suivie une discussion animée entre les deux hommes, avant que De Zerbi n’évoque une incompréhension avec son staff médical en conférence de presse. Selon RMC, le médecin le croyait blessé, et le joueur n’aurait juste pas été compris.

Pub. le - MAJ le
