Liga : l’Atlético de Madrid surclasse Séville

Après un début de saison délicat, l’Atlético de Madrid reprend des couleurs. Quatrième ce samedi, le club de la capitale affrontait le Séville FC pour une rencontre importante dans la course au titre. Et face à des Andalous amorphes, les Colchoneros n’ont rencontré aucune difficulté devant leurs supporters, au Riyadh Air Metropolitano. Supérieurs, les Matelassiers se sont procurés de nombreuses occasions (29e, 37e) mais n’ont pas su faire la différence lors du premier acte.

La suite après cette publicité

Portés par un duo Sorløth-Álvarez embêtant pour la défense adverse, l’Atlético a fait sauter le verrou sévillan grâce à un penalty transformé par l’attaquant argentin peu après l’heure de jeu (1-0, 64e). Dès lors, les hommes de Diego Simeone ont enchaîné avec des buts de Thiago Almada (2-0, 77e) et Antoine Griezmann (3-0, 90e). Avec cette victoire, l’Atlético revient à hauteur du FC Barcelone et consolide sa quatrième place. Le Séville FC reste onzième.